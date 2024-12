Van Vleuten keert terug in wielersport als mentor van Pieterse en Rooijakkers

Van Vleuten speelde in de laatste jaren van haar carrière al vaak met het idee om haar kennis over te dragen. "Ik zat regelmatig met Louis Delahaije (haar trainer, red.) te filosoferen vanuit welke rol ik coach zou kunnen zijn. Ik heb ook gekeken naar een opleiding als sportpsycholoog. Want dat vind ik misschien wel het meest interessante stuk. En waarin ik het meest kan bijdragen aan de ontwikkeling van de rensters."

In het afgelopen jaar keek Van Vleuten veel om zich heen, als analyticus van de NOS. "Ik heb in alle rust en stilte kunnen observeren in de Tour". lacht ze. "Ik heb 18 jaar ervaring. Er is altijd wel een voorval waar ik aan kan relateren. En ik zou het zonde vinden om daar niets meer mee te doen. Dat wil ik graag aan een volgende generatie meegeven."