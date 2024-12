Geen revanchegevoelens Steijn bij weerzien met Ajax: 'Geen haatdragende man'

Op jacht naar een overwinning is vertrouwen het toverwoord voor Steijn. "We zijn bezig met spelers in situaties brengen, ze beelden laten zien en met ze praten. Maar uiteindelijk kun je niks anders doen dan de spelers die je tot je beschikking hebt het vertrouwen geven."

Vooral het vertrouwen in het scorend vermogen is momenteel afwezig. Sparta scoorde dit seizoen pas veertien keer, alleen hekkensluiter Almere City trof minder vaak doel.

"We hebben middenvelders die in het verleden meer dan tien eredivisiegoals in een seizoen hebben gemaakt", doelt Steijn onder andere op Arno Verschueren. "Dat kunnen ze nog steeds, die kwaliteiten hebben ze. Maar dan moet het nog wel even goed vallen."

De wedstrijd tegen Ajax is de laatste die Sparta speelt voor de winterstop. Steijn hoopt de feestdagen dan ook met een goed gevoel in te kunnen gaan. "Hopelijk met een hele mooie thuisoverwinning op Ajax, en anders een mooi gelijkspel. Dat is de wens die we met zijn allen hebben."