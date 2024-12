Plan om meer mannen voor klas te krijgen met opleiding voor jong óf ouder kind

Vanaf 2029 kunnen studenten op de pabo-opleiding ervoor kiezen om leraar te worden voor oudere óf jongere kinderen. Op deze manier hoopt het kabinet het voor mannen aantrekkelijker te maken om leraar te worden in het basisonderwijs.

Staatssecretaris Paul van Onderwijs benadrukt in haar plan dat het voor leerlingen in het basisonderwijs - leeftijd van 4 tot 12 jaar - belangrijk is dat ze ook les krijgen van een leraar.

Drempel weghalen

"Want het is belangrijk dat leerlingen zich herkennen in wie er voor de klas staat", aldus de staatssecretaris. Ze wil een drempel weghalen. "We mogen geen middel onbenut laten om het lerarentekort aan te pakken."

Nu is slechts 13 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs man. De Tweede Kamer is al bijna tien jaar ongerust over het gebrek aan mannen voor de klas. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB denkt dat het opsplitsen van de pabo (de opleiding voor leerkracht basisonderwijs) een goed idee is, zo werd in mei aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord.

Vanaf de eerste dag kan een student dan kiezen voor kleine kinderen in de leeftijd van 4-8 (groep 1 t/m 5) of de leeftijd 9-12 (groep 6 t/m 8). De exacte indeling is overigens nog niet gemaakt, dit zal de nodige voorbereiding kosten.

Aanvullende bevoegdheid

Iemand die alleen de opleiding voor het jonge kind heeft gedaan, mag niet ingezet voor een oudere groep, benadrukt de staatssecretaris. Wel is het mogelijk om later nog een aanvullende bevoegdheid te halen.

Het ministerie van Onderwijs gaat nu met de scholen en opleidingen overleggen en vervolgens een wet maken die nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden aangenomen. Daarom zal het zeker nog vier jaar duren voor studenten deze keuze kunnen maken.