Zes vragen over de Cobra, het meest besproken explosief van Nederland

5. Hoe worden ze verhandeld?

Het invoeren van Cobra's is niet toegestaan. Toch zijn ze relatief eenvoudig te krijgen in Nederland. Zo zijn er Snapchat- en Telegramchatgroepen waar de Cobra's en ander zwaar vuurwerk worden aangeboden. Een Cobra 6 is al vanaf 10 euro te koop. En een hele doos met 300 stuks kost ongeveer 1750 euro.

Volgens het OM zijn bij de verkoop criminele netwerken betrokken die er soms ook andere handel op nahouden, zoals drugs. Het OM heeft grote partijen vuurwerk in beslag genomen in opslagbunkers vlak over de grens in Duitsland. Daar zaten ook Cobra's tussen.

Het vermoeden is dat in het buitenland de grote hoeveelheden liggen en dat het vuurwerk vervolgens via tussenhandelaren in kleine hoeveelheden verder worden verspreid.

Ook via dealers op (middelbare) scholen is illegaal vuurwerk te koop, stelde NOS Stories vast: