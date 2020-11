Astronauten ruimtevaartcapsule SpaceX aangekomen in ISS

Vier astronauten aan boord van een ruimtecapsule van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX zijn aangekomen bij het Internationaal Ruimtestation ISS. De Crew Dragon Capsule van SpaceX genaamd Resilience (Veerkracht) kwam iets na 05.00 uur aan het ISS, zo'n 27 uur na de lancering met een Falcon 9-raket vanaf ruimtevaartbasis Cape Canaveral in Florida.

Aan boord waren drie Amerikaanse en een Japanse astronaut. Het ISS, dat op een hoogte van 400 kilometer rondjes om de aarde maakt, is voor de komende zes maanden hun thuis.

Vertraging door slecht weer

De vlucht vertrok met een dag vertraging, zaterdagnacht waaide het te hard. Het is de eerste officiële vlucht die SpaceX uitvoert. In mei voerde het bedrijf al een succesvolle testvlucht uit met twee bemanningsleden aan boord. Dat was de eerste keer ooit dat een commercieel bedrijf een bemande ruimtecapsule lanceerde.

Bekijk hier een samenvatting van hoe de lancering van de SpaceX er gisteren aan toe ging.