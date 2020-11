Meerderheid Tweede Kamer wil actie tegen 'deurbeleid' religieuze scholen

onderwijs - anp

Scholen mogen nooit meer leerlingen kunnen weigeren op grond van hun levensbeschouwing. Dat wil een meerderheid in de politiek al langer, en vandaag stemt de Kamer over een nieuw voorstel van de SP dat de acceptatieplicht voor alle scholen wettelijk moet gaan regelen. Mocht het tot wetgeving komen, dan kunnen bijzondere scholen zoals bijvoorbeeld reformatorische of islamitische geen leerlingen meer weigeren met een andere levensbeschouwing. Een ruime meerderheid van onder meer VVD, D66, SP, PvdA en GroenLinks is voor het plan. Maar dat de acceptatieplicht er daarna snel komt, staat allerminst vast. Discussies die raken aan onderwijs en religie liggen al heel lang gevoelig in de politiek. Woedende reacties waren er vorige week, toen minister Slob van Onderwijs het laten ondertekenen van anti-homo verklaringen op het Lodesteincollege verdedigde en naar artikel 23 verwees. Slob nam zijn uitspraken een dag later terug.

In de Grondwet staat sinds 1917 dat iedereen een school mag oprichten en dat openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijk zijn. Dat is nu artikel 23. Al jaren willen partijen het artikel aanpassen of moderniseren. Onder meer PvdA, D66, GroenLinks en SP kwamen met plannen. In 2019 schreef VVD fractieleider Dijkhoff zich voor te kunnen stellen dat de vrijheid van onderwijs wordt beperkt. Maar met name de christelijke partijen keren zich tegen aanpassing van artikel 23. In 2010 kwam D66 met een initiatiefwet, de PvdA deed een pleidooi in 2006 en 2018. De PvdA dient nu een wetsvoorstel voor een grondwetswijzing in. Omdat dat lang duurt en in beide Kamers een twee-derde meerderheid nodig is, werken partijen ook aan andere plannen. De SP-motie waar vandaag over gestemd wordt is zo'n voorstel.

Quote Het is te zot voor woorden dat een school een kind kan weigeren omdat het niet christelijk is Jasper van Dijk, SP-Kamerlid

Volgens de PvdA was Artikel 23 ooit bedoeld om ouders de school van hun idealen te laten kiezen. PvdA-leider Asscher vindt dat het nu "misbruikt wordt om leerlingen te weigeren. Vanwege een taalachterstand of omdat ouders het verkeerde geloof aanhangen". "Minister Slob heeft deze week onbedoeld perfect gedemonstreerd waarom het echt anders moet", zei Asscher zaterdag op NPO Radio 1. Zo'n wijziging is niet eenvoudig en gaat even duren, maar is het waard, aldus Asscher. De SP is het daarmee eens, maar het traject is lang. Met zijn voorstel wil SP-Kamerlid Van Dijk sneller een "einde maken aan het deurbeleid dat bijzondere scholen kunnen voeren". Van Dijk: "Het is te zot voor woorden dat een school een kind kan weigeren omdat het niet christelijk is. Ik zie het liefst alle kinderen met elkaar naar school gaan."