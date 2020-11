Boeren in Den Haag voor protest, twee mensen aangehouden

Tientallen boeren hebben hun trekker geparkeerd langs het nabijgelegen Malieveld. Volgens de politie is dit niet volgens afspraak. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF), organisator van het protest, zal de boeren vragen hun voertuig alsnog op de Benoordenhoutseweg te parkeren, laat de politie Den Haag weten.

De politie weet niet hoeveel boeren er inmiddels in Den Haag zijn. NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs, die ter plaatse is, schat dat zeker duizend boeren zich hebben verzameld op de Koekamp.

"Daar is de politie met ze in gesprek gegaan en inmiddels werken de boeren mee om te vertrekken naar een parkeerplek op de Benoordenhoutseweg. Vanuit daar kunnen ze lopen naar de Koekamp", liet de politie weten. Daar worden op een podium toespraken gehouden.

De weg naar de binnenstad is afgesloten met grote legervoertuigen, maar sommige boeren probeerden toch naar het centrum te rijden door een blokkade te omzeilen. Ze zijn door agenten tegengehouden bij het Willem Witsenplein.

Uit het hele land zijn vanochtend boeren met trekkers naar Den Haag gereden om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet en de bijbehorende uitkoopregeling. Bij het protest zijn twee mensen aangehouden. Waarom is nog niet bekend.

Al voor 04.00 uur vanochtend kwamen de eerste boeren aan in Den Haag vanuit onder meer Groningen, Limburg en Noord-Brabant. Een delegatie mag later een brief aan de directeur van het Kabinet van de Koning, aan de Korte Vijverberg, overhandigen.

Het plan was aanvankelijk om te demonstreren bij Paleis Huis Ten Bosch, maar dat werd door de gemeente verboden. Veertig boeren die uit het Brabantse Schaijk zijn vertrokken, hebben naar eigen zeggen toestemming om 's ochtends een trekkerdefilé langs Paleis Huis ten Bosch te houden, schrijft Omroep Brabant. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag benadrukt dat ze niet mogen stilstaan of demonstreren.

Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force over waarom de boeren demonstreren: