We willen nu al de gezelligheid, maar duidelijkheid over feestdagen is er nog niet

Kerstversiering in Almelo - ANP

Het is onzeker of we de feestdagen met familie en vrienden kunnen vieren. Toch lijken Nederlanders er eerder dan ooit mee bezig; in sommige huiskamers staat de kerstboom zelfs al. Ook winkeliers en kwekers valt het op: "Voor sommige mensen kunnen de feestdagen niet vroeg genoeg beginnen", zegt kerstboomkweker Jaap Bolhuis. Bol.com ziet dat klanten hun Sinterklaasinkopen eerder doen dan voorgaande jaren. "In deze tijd van corona en vooral thuis zijn, zien we dat onze klanten behoefte hebben aan gezelligheid in huis. Ze zijn al veel eerder met de feestdagen bezig dan voorgaande jaren." Dat ziet de webwinkel ook terug in de verkoop van kerstballen en kerstbomen. "Die worden ook al veel eerder en meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar." Ook Intratuin ziet dat de 'feestdagen-klantenstroom' veel eerder op gang komt dan vorige jaren. Hun kerstshow, die al naar voren is gehaald, wordt meer bezocht dan normaal, de kerstversiering beter verkocht en de verkoop van de kunstkerstbomen is verdubbeld. "Normaal zet de klant de kerstboom op na Sinterklaas. Nu vraagt-ie al een tijdje wanneer de echte kerstbomen verkocht worden."

Persconferentie Rutte en De Jonge om 19.00 uur Waarschijnlijk worden de maatregelen van de afgelopen twee weken ingetrokken. "Voor Sinterklaas geldt dan dat je maximaal 3 mensen thuis mag ontvangen, dat is conform de eerdere maatregelen van de gedeeltelijke lockdown", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Over Kerst zal niet veel worden gezegd. "Het kabinet heeft het gevoel dat ze in de zomer te snel zijn geweest met de versoepeling van de maatregelen. Daar willen ze nu voor waken. Het ligt voor de hand dat er uiteindelijk wordt gezegd dat Kerst in kleine kring moet worden gevierd." Wel zijn er geruchten dat tijdens de kerstdagen de restaurants misschien open kunnen. "Er wordt waarschijnlijk onderscheid gemaakt tussen restaurants en cafés. Cafés waar mensen komen om alcohol te drinken, kunnen waarschijnlijk pas als laatste weer open." Midden december wordt waarschijnlijk meer duidelijk, zegt Van der Wulp. De persconferentie is vanaf 19.00 uur te volgen op NPO1, NOS.nl en de NOS-Facebookpagina.

Dat herkent Jaap Bolhuis, die naast kerstboomkweker ook secretaris van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers is. Er is heel veel vraag naar kerstbomen. "Ook de handel wil de bomen gemiddeld een week eerder hebben dan vorige jaren", vertelt hij. Winkelketens Kruidvat en Action herkennen dit ook. Kruidvat: "Wij roepen mensen op om eerder hun kerstinkopen te doen om de piek in december te voorkomen. We willen zo min mogelijk drukte." Notenkrakerpoppen en gnomen Action ziet dat mensen bewuster winkelen: ze kopen in één keer meer spullen en winkelen meer verspreid over de dag. "Goud en alles dat glimt is heel populair dit jaar. Notenkrakerpoppen en gnomen, kerstballen en verlichting. Ook spulletjes om een kerstdorp te maken en adventskalenders voor huisdieren", zegt een woordvoerder. Maar ook knutselspullen en kinderspullen. "Want mensen gaan niet op vakantie in de kerstvakantie en zitten thuis." Deze mensen gingen in de herfstvakantie al 'all out' met de versiering:

Kersttaferelen in de herfstvakantie - NOS

Nederland hangt niet alleen de kerstversiering eerder op, we luisteren ook al veel naar kerstliedjes en kijken naar kerstfilms. Bij Netflix zijn de kerstfilms nu al razend populair, Skyradio begon eerder met hun kerstzender. En natuurlijk is het eten ook belangrijk. Zo zijn horecaondernemers bezig met speciale kerstmenu's voor thuis, maar ook met gourmetpakketten voor Sinterklaasavond, laat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. Die menu's worden massaal besteld, zegt Matthijs Hijning van Thuisuiteten.nl. Die website biedt menu's van restaurants aan en bezorgt die door het land. "Onze website is ontploft", zegt Hijning. "Ik ben constant met de planning bezig en weet niet of we met de feestdagen genoeg hebben aan onze zeventig auto's en zes koelwagens. Bedrijven bestellen massaal voor hun personeel, maar ook particulieren bestellen. En steeds meer restaurants willen hun menu aanbieden."

Quote Mensen willen echt thuis uiteten met de feestdagen. Matthijs Hijning