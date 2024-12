Wekdienst 20/12: Rechter beslist over staken apotheekpersoneel • Kamer bespreekt asielwetten

Goedemorgen! De rechter doet vandaag uitspraak in het kort geding over de staking van apotheekpersoneel. En in de laatste ministerraad van het jaar worden asielplannen van minister Faber besproken.

Eerst het weer: Na een paar grijze dagen is het vandaag eindelijk weer zonnig. In de ochtend valt lokaal een bui. Dan wordt het droog en pas in de avond gaat het in het westen weer regenen. Het wordt 5 tot 8 graden met een zuidwestenwind.