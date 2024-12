Alarmfase 1 voor Van Gerwen: 'Hij wist niet eens tegen wie hij moest darten'

De vraag is of Van Gerwen kan aanhaken bij de Lukes. "Als Michael goed is, is hij nog steeds de beste van de wereld in mijn ogen", houdt Van der Voort er de hoop in. "Hij moet een beetje mazzel hebben dat hij in het toernooi kan groeien."

Titel op eerzucht?

Het heilige vuur is in ieder geval nog aanwezig bij 'de sloopkogel uit Vlijmen', vindt Van der Voort. "Hij is eerzuchtig genoeg. Ik weet dat het hem zeer doet als het om anderen draait dan hij."

Daar waar het in de weken voor het WK normaal gesproken een kwestie was van fit en in vorm blijven voor Van Gerwen, was er nu dus veel onzekerheid. Maar het bord is rond, op een WK kan van alles gebeuren en in 'Ally Pally' telt ervaring net even meer dan op andere podia.

"Je moet het gevoel hebben dat je het kunt flikken. En ik denk dat ik dat kan", aldus Van Gerwen. "Waar dat vandaan komt? Dat geloof heb ik gewoon. En dat baseer ik op talent en vertrouwen."