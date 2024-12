Mijn 2024 | Jaar vol teleurstellingen voor Vollering: 'Mijn lijf zat vol met stress'

"Het had tijd nodig om te helen, maar die tijd had ik niet want ik wilde naar het WK. Ik moest alle impact vermijden en mocht niet hardlopen, geen krachttraining doen en eigenlijk was sprinten ook uit den boze."

Nieuwe val

Toch rijdt ze de Ronde van Romandië in voorbereiding op het WK. Daar valt ze weer. "Dat gaf erg veel stress, want ik mocht absoluut niet nog eens op mijn stuitje vallen. Ik moest er mijn weg in vinden. Wat kan eigenlijk wel? En hoe ga ik goed zijn op het WK?"

Wonder boven wonder is ze ontzettend sterk op het WK, dat nota bene in haar thuisland Zwitserland gehouden wordt. "Ik was zo blij dat ik in orde was, maar daardoor blokkeerde ik mentaal volledig, denk ik."

Vollering moet winnen van zichzelf, na alle tegenslagen. Ze geeft landgenoten de opdracht om achter andere, vooruitgeschoven teamgenoten aan te rijden en zet zichzelf in de finale schaakmat door de snellere Lotte Kopecky terug in kansrijke positie te brengen. Waarna de Belgische er inderdaad met de winst vandoor gaat.