27.000 politiemensen worden ingezet tijdens NAVO-top in juni

De politie zet 27.000 medewerkers in tijdens NAVO-top in juni in Den Haag. Dat is bijna de helft van al het het politiepersoneel. De politie spreekt van de grootste veiligheidsoperatie uit de Nederlandse politiegeschiedenis.

De top vindt 24 en 25 juni plaats en wordt bezocht door 45 staatshoofden en regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken en 45 ministers van Defensie. Daarnaast zullen 6000 delegatieleden en 2000 journalisten aanwezig zijn. Tijdens die twee dagen worden onder meer vergaderingen, persconferenties en diners gehouden.

Op verschillende plekken in Den Haag en omstreken wordt de politie ingezet, zegt nationaal commandant Willem Woelders, die verantwoordelijk is voor de voorbereidingen op de NAVO-top. De duizenden politiemedewerkers krijgen allerlei taken.

"Er zitten bij die 27.000 collega's ook velen die ondersteunend werk doen, want stel dat een van onze voertuigen een lekke band heeft of de verbindingen vallen uit dan moet dat worden gerepareerd", zegt Woelders. "Dus je hebt veel collega's nodig om die gehele operatie te kunnen draaien."

Hotelkamers

Ook de logistieke ondersteuning is volgens Woelders een enorme operatie. Zo moet het politiepersoneel ook vervoer, maaltijden en een hotelkamer hebben.

Omdat er zo veel politiemensen nodig zijn voor de NAVO-top, is er minder politie beschikbaar voor andere evenementen in 2025. Daarom deed de politie afgelopen zomer een oproep aan burgemeesters om rond de top zo min mogelijk evenementen te organiseren.

De politie hoopt op begrip van het publiek. "Het is jammer als er hierdoor evenementen niet door kunnen gaan, maar de realiteit is dat we vanwege de top extra zuinig om moeten springen met onze inzet. We kunnen elke collega maar één keer inzetten", zegt de commandant.

Geen verlof

Om 27.000 politiemensen in te kunnen zetten, mogen ze in de periode rondom de top geen verlof opnemen. Woelders: "Zo houden we voldoende capaciteit beschikbaar om zorg te dragen voor een goed verloop van de NAVO-top, terwijl ook het noodzakelijke, reguliere politiewerk doorgang heeft."

Het is de eerste keer dat er een NAVO-top in Nederland wordt gehouden. Het is de grootste top ooit in Nederland.