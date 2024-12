Politie: jongeren nemen te veel risico met illegaal vuurwerk

Jongeren schatten de risico's van vuurwerk nog altijd veel te laag in, concludeert de politie na het bekijken van alle vuurwerkincidenten van vorig jaar. Dat waren er 21.000 in totaal.

De incidenten varieerden van het te vroeg afsteken van legaal vuurwerk tot het verkopen van illegaal vuurwerk of zelfs aanslagen op huizen met vuurwerkbommen. Het merendeel van de 10.000 geregistreerde betrokkenen was volgens de politie jonger dan 25 jaar. Bijna de helft was zelfs minderjarig.

Deze jongeren onderschatten volgens de politie vooral de gevaren van het zware, illegale vuurwerk. "Zij hebben niet het vermogen om de consequenties van hun handelen te overzien en verknallen daarmee letterlijk hun toekomst", zegt Tolga Koklu, landelijk portefeuillehouder vuurwerk bij de politie.

Wapen

Tot nu toe heeft de politie dit jaar al 80.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Illegaal vuurwerk blijft makkelijk verkrijgbaar, merkt de politie. "Via sociale mediakanalen koop je voor 10 tot 15 euro een zwaar explosief", zegt Koklu.

Aanvankelijk leidde zulk zwaar vuurwerk vooral tot vandalisme, maar inmiddels is het ook een wapen geworden. Dit jaar telt de politie al bijna 1100 aanslagen op huizen en andere panden, vaak gepleegd met vuurwerk.

Ook hierbij blijken jongeren betrokken, zegt de politie. "We zien dat zij vaak worden ingezet om aanslagen te plegen, maar ze gebruiken zulke explosieven ook om onderlinge ruzies uit te vechten."

Totaalverbod

Al jaren lobbyt de politie voor een Europees verbod op zwaar vuurwerk. Nu mag het in sommige landen wél geproduceerd en verkocht worden, waardoor het zware vuurwerk ook in Nederland belandt. Komend voorjaar praten Europese politiediensten over een gezamenlijke aanpak.

De politie blijft daarnaast pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod in Nederland, ook al is dat voor minister Van Weel van Justitie en Veiligheid onbespreekbaar. "Explosies zijn een apart fenomeen en ik zie het als iets anders dan vuurwerk", zei hij eerder deze week.

Handhaven wordt wel makkelijker met een totaalverbod, verwacht de politie. "We hoeven niet meer na te denken of iets legaal of illegaal is", zegt Koklu. "Daarnaast kunnen we ook criminele organisaties beter aanpakken en buitenlandse producenten veel beter op hun verantwoordelijkheden aanspreken."

Meer jonge slachtoffers

Sinds 2020 mag in Nederland rond de jaarwisseling alleen nog siervuurwerk worden verkocht. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn verboden.

Het aantal gewonden door dit type vuurwerk is sindsdien gedaald, zegt VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Tegelijkertijd vielen er juist aanzienlijk meer slachtoffers door zwaar, illegaal vuurwerk. Vooral het aandeel jongeren tussen de 12 en 15 jaar nam flink toe.

Dat het knalverbod meer jongeren naar de illegale markt heeft gedreven, kan volgens VeilligheidNL niet worden uitgesloten, al is het volgens de organisatie nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. De politie denkt niet dat er een rechtstreeks verband is, maar ziet de populariteit van zwaar vuurwerk vooral als een gevolg van toegenomen verkrijgbaarheid.