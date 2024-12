Verdachte moord verzekeringstopman onder zware beveiliging uitgeleverd

De Amerikaan die verdacht wordt van de moord op de topman van 's lands grootste zorgverzekeraar is uitgeleverd aan New York. Onder begeleiding van zwaarbewapende politiemensen werd Luigi Mangione getransporteerd vanuit de staat Pennsylvania, waar hij vastzat.

Mangione wordt ervan beschuldigd begin deze maand CEO Brian Thompson van UnitedHealth Group te hebben doodgeschoten voor een hotel in Manhattan. Het slachtoffer zou spreken tijdens een evenement voor investeerders van het miljardenbedrijf. Vijf dagen later werd Mangione gearresteerd in Pennsylvania, een aangrenzende staat van New York.

De 26-jarige verdachte verzette zich eerst tegen uitlevering. De politie in New York had om de uitlevering gevraagd. Maar volgens Mangiones advocaten is er geen bewijs dat hij de schutter is.

Gisteren stemde Mangione tijdens een hoorzitting in om uitgeleverd te worden. Hij werd direct overgedragen aan minstens twaalf NYPD-agenten die in de rechtszaal aanwezig waren. Ze begeleidden hem naar een vliegtuig naar Long Island, vanwaar hij met een helikopter werd overgevlogen naar Manhattan.

Doodstraf

Behalve op staatsniveau wordt Mangione nu ook federaal aangeklaagd. Volgens openbare rechtbankstukken wordt hij beschuldigd van stalking, moord met een vuurwapen en een vuurwapenovertreding. Moord met een vuurwapen kan de doodstraf opleveren, hoewel federale aanklagers nog niet hebben aangegeven of ze die straf zullen eisen.

Eerder deze week werd in de staat New York een aanklacht tegen Mangione ingediend waarin hij wordt beschuldigd van moord met een terroristisch motief. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij levenslang in de gevangenis krijgen zonder kans op vervroegde vrijlating. De staat New York kent geen doodstraf.

Notitieboekje

Volgens de federale aanklacht bevatte een notitieboekje dat Mangione bij zich had tijdens zijn arrestatie verschillende handgeschreven pagina's waarin hij dreigementen uitte richting de zorgverzekeringssector en met name rijke leidinggevenden. Een aantekening uit oktober beschreef een plan om de CEO van een verzekeringsmaatschappij uit te schakelen tijdens een investeerdersconferentie. Ook had hij een handgeschreven brief bij zich waarin zorgverzekeraars als "parasieten" werden bestempeld

De moord op de 50-jarige CEO van UnitedHealth leidde tot een stortvloed aan verhalen over wrok tegen Amerikaanse zorgverzekeraars. Bij de rechtbank in New York stonden sympathisanten van Mangione met borden waar onder meer "Luigi heeft ons bevrijd" op stond. Autoriteiten riepen het Amerikaanse publiek eerder op om zijn gewelddadige actie te verwerpen.