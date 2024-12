Tijdelijk energienoodfonds stopt, energiebedrijven teleurgesteld

Het Tijdelijk Noodfonds Energie dat tienduizenden huishoudens met lage inkomens hielp om hun hoge energiekosten te betalen is voor 2025 gestopt. De overheid, energieleveranciers, banken, gemeenten en maatschappelijke organisaties konden het niet eens worden over de financiering van het fonds, blijkt uit een Kamerbrief.

Staatssecretaris Jurgen Nobel schrijft dat er niet genoeg aanvullende financiering is toegezegd door de partijen. Volgens de staatssecretaris kan er niet worden voldaan aan alle "juridische en financiële eisen" die nodig zijn voor een samenwerking tussen de overheid en private bedrijven, zoals dat in 2023 en 2024 wel het geval was met het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Door de oorlog in Oekraïne rezen de energieprijzen de afgelopen jaren de pan uit. Huishoudens met weinig geld konden daarom een aanvraag doen bij het noodfonds voor extra hulp bij het betalen van hun energierekening. Dit was mogelijk voor alleenstaanden met een bruto maandelijks inkomen tot 3200 euro en voor samenwonenden tot 4480 euro. Ze moesten minstens acht tot tien procent van hun inkomen aan energiekosten uitgeven.

In zulke gevallen betaalde het tijdelijke noodfonds een deel van de energierekening. In 2024 werd 84 miljoen euro in het fonds gestoken. Gemiddeld kregen de huishoudens 97 euro per maand, voor een periode van zes maanden.

Energieleveranciers teleurgesteld

De stopzetting van het fonds betekent dat huishoudens met lagere inkomens in 2025 geen beroep meer kunnen doen op deze steun. Energieleveranciers reageren teleurgesteld.

Essent vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet er niet in is geslaagd om het noodfonds om te zetten in een landelijk energiefonds. "Politieke moed lijkt telkens plaats te maken voor bureaucratische hobbels en aarzelingen", laat een woordvoerder weten.

Volgens Essent klopt de uitleg van de staatssecretaris niet. "In de brief wordt de indruk gewekt dat energieleveranciers niet bereid waren een financiële bijdrage te doen en dat daardoor een doorstart onmogelijk is. Dit is onjuist en in strijd met de waarheid", zegt de Essent-woordvoerder.

Het kabinet zegt wel 60 miljoen euro te hebben gereserveerd voor ondersteuning van kwetsbare huishoudens, maar dit zal niet op dezelfde manier werken als het vorige noodfonds. Volgens het kabinet zal in de toekomst worden ingezet op verduurzaming, "omdat dat kan leiden tot een lager energieverbruik en minder kosten." Dat zou dan betaald worden via het zogenoemde Social Climate Fund dat vanaf 2026 beschikbaar is.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie reageert teleurgesteld. Het Noodfonds zegt het zeer spijtig te vinden dat de gereserveerde 60 miljoen euro niet wordt gebruikt om het fonds voort te zetten, zoals de afgelopen twee jaar is gedaan. "Wij stonden klaar om deze steun te verlenen en niets stond ons in de weg om dat ook weer te doen."