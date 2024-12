Apeldoorn koopt monumentaal, maar verpauperd Centraal Beheer-kantoor

De gemeente Apeldoorn koopt het voormalige kantoor van verzekeraar Centraal Beheer in het centrum van de stad. Het wereldberoemde gebouw, dat ook wel 'de Apenrots' wordt genoemd, staat sinds 2013 leeg. De gemeente wil nu onder meer woningen in het gebied laten bouwen.

Het gebouw in het Hertzberger Park is in 1972 ontworpen door architect Herman Hertzberger en is een gemeentelijk monument. 'De Rots' wordt wereldwijd geroemd om het unieke kubusontwerp. De aan elkaar geschakelde betonnen 'blokken' met open ruimtes worden gezien als een van de allereerste kantoortuinen.

Nadat Centraal Beheer in 2013 verhuisde naar een andere locatie, kwam het gebouw leeg te staan. Meerdere partijen maakten de afgelopen jaren plannen voor het gebied, maar daar kwam steeds niets van terecht. Sindsdien is het gebouw in verval geraakt, schrijft Omroep Gelderland.

'Verloedering van het gebouw al jaren een doorn in het oog'

Nadat de laatste eigenaar van het kantoorgebouw vorig jaar failliet ging, besloot de gemeente te onderzoeken of zij het kantoor zelf konden kopen. Dat is nu gelukt.

Volgens de gemeente moet het Hertzberger Park een "bruisende plek" moet worden. Het idee is dat er in het gebied woningen, kantoren en maatschappelijke functies zoals cultuur en zorg komen. "De precieze invulling zal in de komende maanden verder vorm krijgen", aldus de gemeente.

Volgens verantwoordelijk wethouder Peter Messerschmidt is de verloedering van het gebouw voor de gemeente al jaren een doorn in het oog. "Hertzberger Park is een ontzettend herkenbare plek in Apeldoorn. Zeker als je met de trein komt is het markante gebouw van Herman Hertzberger ons eerste visitekaartje", zegt hij. "Het is echt eeuwig zonde dat het pand zo verpaupert."