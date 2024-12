Tottenham schakelt Manchester United uit in doelpuntrijk League Cup-duel

Tottenham Hotspur heeft de halve finales van de League Cup bereikt. De huidige nummer tien van de Premier League schakelde het drie plaatsen lager staande Manchester United uit met 4-3.

Het werd in het stadion van de Spurs een spectaculaire wedstrijd, waarbij de thuisclub een gemakkelijk avondje tegemoet leek te gaan. In de eerste helft bezorgden Dominic Solanke en de Zweed Dejan Kulusevski Tottenham een 2-0 voorsprong, die negen minuten na rust door Solanke werd uitgebreid naar 3-0.

Maar United knokte zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. De na rust ingevallen Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee zorgde in de 63ste minuut voor 3-1, waarna een andere invaller, Amad Diallo, de spanning helemaal terugbracht door zeven minuten later 3-2 te maken.

Grote kans Mazraoui

Noussair Mazraoui had in de 74ste minuut de gelijkmaker op zijn schoen. De Marokkaanse verdediger kapte naar zijn linkervoet, maar mikte net naast. Diallo schoot even later in kansrijke positie over.

Drie minuten voor tijd leek de Koreaan Son Heung-Min met een indraaiende corner van links de wedstrijd te beslissen. Protesten van United-doelman Altay Bayaindir dat hij zou zijn gehinderd door de Zweed Lucas Bergvall haalden niets uit.

In de vierde minuut van de blessure bracht Jonathan Evans United nog terug tot 4-3, maar daar bleef het bij.

De andere drie halve finalisten naast Tottenham zijn Arsenal (3-2 tegen Crystal Palace), Newcastle United (3-1 winst op Brentford) en Premier League-koploper Liverpool van de Nederlandse trainer Arne Slot (1-2 zege bij Southampton).