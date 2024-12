Ajax wint door twee rake kopballen met moeite van Telstar en bekert verder

Op een dag na vijf jaar geleden ontmoetten Telstar en Ajax elkaar in de KNVB-beker. Toen wonnen de Amsterdammers nipt in Velsen (3-4) en ook nu was het verrassend close in de Johan Cruijff Arena: 2-0.

De Italiaan Daniele Rugani brak na rust de ban in de wedstrijd tussen de nummer twee van de eredivisie en de nummer elf van de eerste divisie. Door de zege plaatste Ajax zich voor de achtste finales.