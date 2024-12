Poolse voortvluchtige oud-viceminister krijgt asiel in Hongarije

Hongarije heeft asiel verleend aan Marcin Romanowski, een Poolse voormalige onderminister van Justitie die wordt verdacht van onder meer het verduisteren van overheidsgeld. Eerder op de dag werd in Warschau een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Romanowski, die van 2019 tot 2023 plaatsvervangend minister van Justitie was, wordt beschuldigd van elf strafbare feiten, waaronder deelname aan een criminele organisatie en fraude. Hij zou omgerekend tientallen miljoenen euro's hebben weggesluisd uit een fonds voor slachtoffers van misdrijven. Zelf ontkent Romanowski alle beschuldigingen.

De politicus van de rechts-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) werd deze zomer opgepakt. Enkele dagen later werd hij weer vrijgelaten omdat hij immuniteit genoot als lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Inmiddels is deze immuniteit opgeheven. Begin deze maand beval een rechtbank daarom dat de politicus opnieuw moest worden gearresteerd. Sindsdien wordt hij gezocht.

'Politiek gemotiveerd'

Romanowski zou in Hongarije asiel hebben gekregen omdat de regering en het Openbaar Ministerie in Polen "zijn rechten en vrijheden schonden", zo schrijft de advocaat van Romanowski op X. Ook zou zijn cliënt in Polen "niet kunnen rekenen op een eerlijk proces vanwege de politieke betrokkenheid van enkele rechters".

Volgens de advocaat van de PiS-politicus is de zaak politiek gemotiveerd. Romanowski zou asiel hebben aangevraagd om "internationale aandacht te vestigen op de politieke repressie die oppositiepartijen in Polen treft".

De rechts-conservatieve partij PiS had jarenlang de meerderheid in het Poolse parlement, maar verloor die bij de verkiezingen in 2023. Sindsdien is premier Donald Tusk met zijn Burgercoalitie en een paar andere partijen aan de macht. Tusk beloofde corruptie onder de vorige regering te onderzoeken en de Poolse rechtsstaat te herstellen.

'Orbán krijgt moeilijke situatie'

Eerder vandaag waarschuwde Tusk zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán dat hij Romanowski geen asiel moest geven. "Mocht Boedapest vreemde beslissingen nemen die in strijd zijn met het Europees recht, zoals het verlenen van politiek asiel of het negeren van het Europees arrestatiebevel, dan zou Victor Orbán degene zijn die in een moeilijke situatie zit, niet ik", zei Tusk.

Orbán heeft altijd warme banden gehad met PiS en werkte op Europees vlak veel samen met Polen onder de vorige regering. Sinds Tusk aan de macht is, is de relatie tussen beide landen bekoeld.