Al 3 miljoen euro op de teller voor Metakids bij Serious Request

Na één dag in het Glazen Huis staat de teller van Serious Request op bijna 3 miljoen euro. Vanuit Zwolle wordt nog vijf dagen geld ingezameld voor Metakids, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar metabole ziekten bij kinderen.

Het bedrag dat sinds gisteren is opgehaald is beduidend hoger dan voorgaande jaren. In 2023 stond de teller na een dag op ongeveer 8 ton. Dat was al twee keer zo veel als in de vijf jaar ervoor.

Dit jaar was het eerste miljoen al binnen voor de actie officieel begon. Veel acties die mensen zelf organiseren zijn al weken bezig. Een van de dj's in het Glazen Huis, Wijnand Speelman, haalde zelf al 214.861 euro op door een dubbele marathon te rennen.

Speelman maakt, samen met zijn NPO 3FM-collega's Barend van Deelen en Sophie Hijlkema, non-stop radio vanaf het Rodetorenplein in Zwolle. De dj's wisselen elkaar af in diensten en leven een week op sapjes.

Meer dan verzoekplaten

Serious Request bestaat sinds 2004. Het idee van de actie is dat iedereen een plaat kan aanvragen in ruil voor een donatie aan een goed doel. Maar tegenwoordig voeren scholen, bedrijven en individuen op allerlei manieren actie om ook geld in te zamelen.

In de topjaren 2012 tot en met 2014 haalde Serious Request per editie ruim 12 miljoen euro op. De 3 miljoen euro die nu na de eerste dag al binnen is, is meer dan de totale opbrengst van sommige edities.