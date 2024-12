Duitse veroordeeld voor moord op dubbelganger

Een Duitse vrouw van 25 uit Ingolstadt is veroordeeld tot levenslang vanwege het vermoorden van een dubbelganger. Ook een 26-jarige Kosovaarse man moet levenslang de gevangenis in voor de moord.

Volgens de onderzoekers wilde de Iraaks-Duitse Shahraban K. vanwege familieconflicten haar eigen dood in scène zetten en een nieuw leven beginnen met de identiteit van de vermoorde vrouw.

Ze ging daarom op sociale media op zoek naar een dubbelganger en regelde een ontmoeting met haar. Bij die ontmoeting bracht ze het 23-jarige slachtoffer met hulp van de Kosovaarse man met 56 messteken om het leven.

Moordopdracht

Haar lichaam werd door de ouders van K. gevonden in K.'s Mercedes. Door de messteken was het gezicht van het slachtoffer volledig misvormd. Ze dachten dat het om het lichaam van hun dochter ging, maar uit onderzoek bleek dat het lichaam van de Algerijnse Khadidja M. uit Heilbronn was.

Kort na de vondst van het lichaam werden K. en haar handlanger opgepakt. Tijdens de rechtszaak bleek dat K. ook opdracht had gegeven om haar zwager te laten vermoorden, maar zover is het nooit gekomen. Ze is wel veroordeeld voor die poging tot moord.