Claude over deelname Songfestival: 'Ik durfde er niet over te dromen'

Claude groeide op in een gezin met drie broers en drie zussen die ook allemaal zongen. Maar hij mocht meestal niet meedoen en moest thuis blijven om op zijn kleine zusje te passen.

"Ik ben de een na laatste in het gezin en ik was niet altijd heel goed met mijn stem. Ik kon die nog niet goed beheersen." Van zijn broers en zussen mocht hij pas meezingen als hij controle zou krijgen over zijn stem.

Dat hij straks voor een publiek van 200 miljoen mensen staat te zingen, daar is hij "onbewust" wel mee bezig, "maar ik voel me ready genoeg". Over die mentale druk heeft hij met een door AVROTROS ingehuurde coach gesproken "en als hij vond dat ik er niet klaar voor was, dan was het ook niet gebeurd".

'Meer rust voor de artiesten'

De coach vertelde hem dat het zwaar zou zijn, maar zei ook dat hij geloofde dat Claude het zou aankunnen. "Maar als hij had gezegd dat ik het niet had aangekund, had ik het waarschijnlijk toch gedaan", zegt de zanger met een grote grijns op zijn gezicht.

De EBU heeft na wat zich afgelopen jaar in Malmö heeft afgespeeld allerlei nieuwe maatregelen ingesteld. Zo worden artiesten niet meer direct gefilmd als ze van het podium komen en is er een safety manager aangesteld die waakt over het welzijn van de artiesten.

"Er is meer rust voor de artiesten", zegt Songfestivalkenner en lid van de selectiecommissie Cornald Maas. "Ik denk dat delegaties wel hard aan allerlei bellen gaan trekken als die maatregelen niet gerealiseerd worden. Dus daar verwacht ik wel wat van. In die zin denk ik dat Claude straks wel in een veilige haven is."