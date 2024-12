Uitspraak Raad van State zet stikstofdossier opnieuw op zijn kop

"Een grote klap", "enorme consequenties", en "falend overheidsbeleid". De stikstofuitspraak die de Raad van State gisteren deed, komt bij vrijwel alle partijen hard aan en zorgt opnieuw voor onzekerheid in het toch al problematische stikstofdossier.

Door de uitspraak wordt het zogenoemd intern salderen van stikstofuitstoot aan banden gelegd. Tot gisteren konden bedrijven die een vergunning hadden voor een bepaalde hoeveelheid stikstofuitstoot maar minder uitstoten, de overgebleven ruimte gebruiken voor iets anders dat stikstofuitstoot oplevert.

Bijvoorbeeld een bedrijf dat een vergunning heeft voor vier stallen, maar er maar drie heeft. Het bedrijf kon binnen diezelfde vergunning nog een stal neerzetten. Of de ruimte binnen de vergunning gebruiken om een oude installatie te vervangen. Voor beide gevallen heeft de Raad van State nu een stokje gestoken.

'Illegaal gemaakt'

Het besluit geldt bovendien met terugwerkende kracht, tot 2020. Bedrijven die sinds dat jaar hun activiteiten op deze manier hebben uitgebreid, horen nu dat ze daar geen vergunning voor blijken te hebben.

"Deze groep is met terugwerkende kracht illegaal gemaakt", laat boerenorganisatie Agractie in een verklaring weten. "Ze moeten nu alsnog een vergunning aanvragen en het is maar de vraag of ze die krijgen."

Ook Arno Visser, bestuursvoorzitter van Bouwend Nederland, stipt dat aan. "Het vervelende is: niemand weet hoeveel projecten geraakt worden, nergens is ooit bijgehouden waar dat salderen is toegepast. Bedrijven moeten met terugwerkende kracht gaan kijken of ze nog wel voldoen aan de regels. En zo niet, of ze een nieuwe vergunning kunnen krijgen, met alle nieuwe regels die er inmiddels zijn."

Impact op alle sectoren

Minister Wiersma van Landbouw begrijpt dat veel bedrijven en ondernemers zich zorgen maken. "De consequenties van de uitspraak zijn enorm. Dit heeft impact op woningbouw, infrastructuur, alle sectoren die natuurvergunningplichtig zijn."

Wiersma zegt dat ze eerst zorgvuldig wil gaan kijken hoe de uitspraak geïnterpreteerd moet worden, maar dat de beslissing van de Raad van State het belang van nieuw beleid onderstreept.

Er is een aanpak op stikstof in de maak; de minister zegt vandaag dat ze eind januari verwacht "een eerste aanzet van het beleid op emissiesturing" naar de Tweede Kamer te sturen.

Overgangsfase

Voor de intern salderen-kwestie heeft de Raad van State een overgangsfase ingesteld tot 1 januari 2030. Bedrijven krijgen dus vijf jaar de tijd om hun vergunningen weer op orde te krijgen.

Volgens Bouwend Nederland-voorzitter Visser wordt het "ongelooflijk ingewikkeld" om dit allemaal uit te zoeken. "Er zijn 340 gemeenten en 12 provincies waar vergunningen aangevraagd worden, en nergens wordt dit centraal bijgehouden. Bovendien hebben provincies en gemeenten de mensen niet om hiernaar te kijken. Dit leidt tot onzekerheid en vertraging."