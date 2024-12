35 kinderen omgekomen door verdrukking op schoolfeest in Nigeria

Op een schoolfeest in Nigeria zijn 35 kinderen om het leven gekomen. De politie vermoedt dat ze onder de voet werden gelopen toen de feestorganisatie eten en cadeaus begon uit te delen. Zes mensen raakten gewond.

Het drama speelde zich af op een islamitische middelbare school in de zuidwestelijke stad Bashorun. Daar werd een festival gehouden met duizenden gasten.

De politie heeft acht mensen gearresteerd, onder wie het schoolhoofd. Het onderzoek naar de oorzaak van de verdrukking loopt nog. De Nigeriaanse president Bola Tinubu zegt dat het van belang is om te achterhalen of er sprake was van nalatigheid.

Ook roept Tinubu de lokale overheid op om er alles aan te doen om een vergelijkbaar incident in de toekomst te voorkomen. "De veiligheid van onze kinderen staat voorop", aldus de president.

Economische crisis

In het verleden zijn er vaker mensen omgekomen in Nigeria op momenten dat er gratis voedsel werd uitgedeeld. Hoewel Nigeria veel olie produceert, verkeert het land in de ergste economische crisis in twintig jaar.

Door de inflatie zijn voedsel en basisbenodigdheden voor veel Nigerianen onbetaalbaar geworden. In augustus gingen nog duizenden werkloze jongeren de straat op om te demonstreren tegen onder meer de stijgende kosten van levensonderhoud.