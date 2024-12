Vuelta van 2025 begint in Italië, zware Angliru-klim wacht in Spanje

De tachtigste editie van Vuelta a España begint in Italië en eindigt in Spanje. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Het hele parcours is traditiegetrouw vooral gemaakt voor klimmers met weinig kansen voor de sprinters.

De ronde kent slechts drie echt vlakke ritten en liefst elf etappes met bergen. Er zijn in totaal twee tijdritten. De start is op 23 augustus in de Italiaanse regio Piëmont, de finish op 14 september in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Bekijk hieronder het routeschema van de Vuelta in 2025 of hier in 3D: