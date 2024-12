Geen zwaar verkeer over A15-viaduct bij Valburg, twijfel over constructie

Vanaf morgen mogen zware voertuigen niet meer rijden over een viaduct over de A15 bij knooppunt Valburg in Gelderland. Rijkswaterstaat zegt op dit moment niet te kunnen garanderen dat het viaduct veilig genoeg is voor zwaar verkeer.

Het viaduct ligt op de Tielsestraat (N836) en gaat tussen Valburg en Herveld over de A15. Voertuigen zwaarder dan 30 ton, zoals beladen vrachtwagens, moeten vanaf morgen omrijden of worden via de aansluiting Elst of de aansluiting Andelst omgeleid. De alternatieve routes zullen worden aangegeven met borden.

Problemen in de constructie

Eerder werd al bekend dat zwaar vrachtverkeer niet meer over de A12-viaducten bij knooppunt Velperbroek, bij Arnhem, mogen rijden. Uit onderzoek bleek dat de viaducten te onveilig zijn omdat de stalen wapening in het beton sneller veroudert dan verwacht.

Ook bij het viaduct over de A15 zijn problemen in de constructie gevonden, meldt Omroep Gelderland. "Er is een fout in het ontwerp gevonden die we meer zien bij viaducten met dit type constructie", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen de omroep. "Daarnaast is er smeltwater met strooizout in de constructie gedrongen wat ook tot beschadigingen kan leiden."

Voorzorgsmaatregel

Omdat niet zeker is of het viaduct momenteel veilig genoeg is voor het gewicht van zwaar verkeer, is uit voorzorg besloten om die zware voertuigen te laten omrijden. "Er zijn voor deze brug geen gegevens bekend. Die gegevens zijn nodig om te bepalen hoe groot het probleem is en hoe we het op kunnen lossen", zegt de woordvoerder.

De komende maanden gaat Rijkswaterstaat verder onderzoek doen naar de constructie van het viaduct. "Dan kan het achteraf ook nog meevallen en mag er misschien wel weer zwaar verkeer overheen, maar voor nu nemen we deze voorzorgsmaatregel."