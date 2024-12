Volgende bekerstunt: amateurs Noordwijk schakelen eredivisieclub Willem II uit

Noordwijk mag in de competitie dan weinig winnen, het heeft wel voor stunt in het KNVB-bekertoernooi gezorgd door ten koste van Willem II de achtste finales te bereiken: 2-1.

De kwakkelende nummer zestien van de tweede divisie, die voor het laatst op 16 november won, was in een regenachtig en winderig Noordwijk te sterk voor de tweevoudig bekerkampioen die elfde staat in de eredivisie.

De club is na Quick Boys, dat Fortuna Sittard uit het toernooi wipte, de tweede amateurclub die een eredivisieclub uitschakelt deze ronde.

Vuurwerk

Terwijl de speaker nog bezig was de aanhang van Noordwijk op te roepen geen vuurwerk meer af te steken, lag de bal al in het doel van Willem II.

Tilburgs balverlies op het kunstgras leidde in de tweede minuut tot een voorzet van Sander Bosma van links die door Emiel Wendt vakkundig werd binnengekopt. De 30-jarige aanvaller, werkzaam bij een baggerbedrijf, speelt al dertien jaar voor Noordwijk en heeft aangekondigd dat dit zijn laatste seizoen is, om meer tijd aan zijn gezin te kunnen besteden.

Diezelfde Wendt was een kwartier later dichtbij de 2-0, maar gleed de voorzet van de opgekomen rechtsback Neto net naast. Ook zijn schot uit de draai in de 23ste minuut trof geen doel.