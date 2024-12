Poetin in jaarlijks vraaggesprek: 'Rusland is veel sterker geworden'

"Rusland is de afgelopen twee, drie jaar alleen maar veel sterker geworden." Dat citaat geeft de rode draad weer van de marathon-sessie waarmee Vladimir Poetin traditioneel de balans van het jaar opmaakt. Gedurende 4,5 uur beantwoordde de Russische president tientallen vragen van journalisten en Russen uit het hele land. Van tevoren waren bij het Kremlin meer dan twee miljoen vragen ingediend.

Poetin jongleerde als gebruikelijk met feiten en cijfers die moeten aantonen dat de Russische economie sneller groeit dan waar ook in het Westen. Volgens hem bedroeg de groei in de afgelopen twee jaar 8 procent, waar de Verenigde Staten bleven steken op 5 tot 6 procent en de Europese Unie op 1 procent. Poetin hamerde opnieuw op de historisch lage werkloosheid en stijgende lonen, al blijft de hoge inflatie voor hem 'een bron van zorg'. Over nijpende problemen als het groeiende tekort aan arbeidskrachten repte hij niet.

'Russische troepen rukken op'

Ook op het slagveld gaat het Rusland voor de wind, betoogde Poetin. Het Oekraïense leger is 'uitgeput' en de Russische troepen rukken volgens hem gestaag op en 'heroveren' dagelijks veel terrein. Dat gebeurt volgens hem zowel in de door Rusland geannexeerde delen van Oost-Oekraïne als in de Russische provincie Koersk, waar het Oekraïense leger begin augustus binnenviel.

"Het gaat daarbij niet om 100, 200 of 300 meter, onze militairen heroveren grondgebied met vierkante kilometers tegelijk, elke dag." Op een vraag van een dorpsbewoner uit Koersk over wanneer de Oekraïense troepen daar geheel zijn verdreven zegt Poetin dat hij geen datum kan noemen, maar dat dat beslist zal gebeuren.

Het succes van de Russische troepen schrijft Poetin deels toe aan de groeiende productie van de eigen defensie-industrie. "We doen dat zelfverzekerd, in een hoog tempo, wat je niet kunt zeggen over onze tegenstanders", pochte hij. Hij stelde zelfs een 'duel' voor met de inzet van raketten, waarbij Rusland een ballistische Oresjnik-raket - die onlangs is afgevuurd op de Oekraïense stad Dnipro - zou lanceren en het Westen zou proberen die te onderscheppen. Volgens Poetin is dat onmogelijk, alle westerse claims daartoe ten spijt.

Onderhandelingen

Gevraagd naar de mogelijkheid van een compromis met Kyiv herhaalde Poetin zijn mantra dat Rusland altijd bereid is tot onderhandelen, maar dat Oekraïne steeds dwarsligt. Dat de onderhandelingen in Istanbul begin 2022 mislukten is volgens hem te wijten aan de toenmalige Britse premier Boris Johnson - 'die met dat mooie kapsel' - die zei dat Oekraïne "moest doorvechten tot de laatste Oekraïner". "En dus vechten ze. Spoedig zullen er geen Oekraïners meer zijn die nog willen vechten."

Poetin heeft eerder meermaals gezegd dat Rusland bereid is tot onderhandelingen met Kyiv op basis van de Istanbul-akkoorden, "maar wel met inachtneming van de huidige realiteit". Dat komt erop neer dat Oekraïne in de optiek van het Kremlin moet instemmen met het verlies van de door Rusland geannexeerde provincies.

Bashar al-Assad

Met de aankomende Amerikaanse president Donald Trump zegt Poetin ondanks geruchten over een telefoongesprek meteen na de presidentsverkiezingen al vier jaar geen contact meer te hebben gehad, maar hij is bereid hem te ontmoeten "op ieder gewenst moment, als hij dat wil". Ook met de afgezette Syrische president Bashar al-Assad zal Poetin "beslist gaan praten". Poetin zegt Assad nog niet te hebben gezien sinds diens aankomst in Moskou.

Het Westen ziet de val van Assad als een nederlaag voor Rusland. "Ik verzeker u dat dat niet het geval is", aldus Poetin. Volgens hem mengde Rusland zich tien jaar geleden in de Syrische burgeroorlog om te voorkomen dat er een terroristische enclave zou ontstaan. Maar als de terroristen van toen nu zijn veranderd en banden aanknopen met Europa en de Verenigde staten, "dan betekent dat dat ons doel is bereikt".

Moskou staat volgens Poetin in direct contact met de nieuwe machthebbers in Damascus en met de Syrische buurlanden. Punt van discussie zijn daarbij de Russische luchtmachtbasis Khmeimim en het marine-steunpunt in de Syrische havenstad Tartus.

Het verlies daarvan zou voor Rusland grote gevolgen hebben en de bevoorrading van operaties in Afrika drastisch bemoeilijken. Poetin stelt voor de bases te gebruiken voor de aanvoer van humanitaire hulp naar Syrië, een idee dat volgens hem in Damascus is ontvangen "met begrip en de wens dat gezamenlijk te organiseren".