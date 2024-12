Op drie snelwegtrajecten volgend jaar ook overdag weer 130 rijden

Op drie snelwegtrajecten kan vanaf volgend jaar ook overdag 130 kilometer per uur worden gereden. Dat heeft minister Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Het gaat om de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, het grootste deel van de Afsluitdijk en de A7 tussen Winschoten en de grens met Duitsland.

Op de drie trajecten zijn geen bezwaren op het gebied van stikstof, geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Madlener dat de inzet is om de maximumsnelheid op de trajecten uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 te verhogen.

Het gaat nog maar om een beperkt aantal kilometers Nederlandse snelweg. Later wil de minister kijken of er nog andere stukken snelweg zijn waar de maximumsnelheid weer verhoogd kan worden.