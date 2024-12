Wintersportcondities Alpen in kerstvakantie vrijwel overal goed dankzij sneeuwval

Met de kerstdagen in het vooruitzicht vertrekt ook de eerste stroom wintersporters richting de Alpen. Kerst is de laatste jaren niet bepaald sneeuwzeker gebleken in het gebied, hoewel het zeker op de hogere pistes vaak wel goed kwam. Wat dat betreft ziet het er voor dit jaar heel aardig uit.

Tot en met vrijdagochtend trekt een zone met eerst regen en geleidelijk steeds vaker sneeuw over de Alpen. De sneeuwgrens daalt tot ruim onder de 1000 meter. Er wordt 10 tot 30 centimeter verse sneeuw verwacht, met de meeste sneeuw in Zwitserland. Vrijdag zelf verloopt op een enkele sneeuwbui na toch meestal droog, met geregeld zon.

Reisweer

Zaterdag is het goed reisweer: het is dan vrijwel overal droog op de route naar de Alpen toe. Zondag gaat het waaien en weer flink sneeuwen, tot in de dalen. De meeste sneeuw valt aan de west- en noordkant van de Alpen. In die gebieden blijft het tot kerstavond doorsneeuwen en in Oostenrijk zelfs tot Eerste Kerstdag.

Tijdens de kerstdagen lopen de temperaturen in de skigebieden wel wat op, maar omdat het droog is en vrij helder, lijden de meeste pistes daar niet meteen onder. Al met al zijn de vooruitzichten dus heel behoorlijk.

Voorlopig geen winterweer in Nederland

In Nederland is van winterweer voorlopig geen sprake. Vrijdag is er wat zon en is het langer droog, zaterdag valt er in de middag wat regen en zondag is het ronduit buiig. De kerstdagen lijken droog te verlopen, met misschien wat zon en vrij hoge temperaturen.