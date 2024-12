Tata Steel riskeert miljoenenboete, volgende stap richting sluiting fabriek

Economieverslaggever Rob Koster:

"De waarschuwing van de omgevingsdienst aan Tata komt op een bijzonder moment. Twee dagen geleden tikte de rechter de dienst op de vingers vanwege slordigheden in de manier waarop het de vermeende overtredingen had opgeschreven. Over zes weken doet de rechter uitspraak over de vraag of Tata wel of niet aangerekend kan worden dat in het productieproces zo nu en dan rauwe kooks vrijkomen. Dit veroorzaakt de grootste gezondheidsrisico's van de staalfabriek.

In dezelfde rechtszaak werd door milieu- en bewonersorganisatie vastgesteld dat tot een paar jaar geleden de omgevingsdienst niet of nauwelijks controleerde op naleving van de milieuvergunning van de kooksgasfabriek 2. De advocaat van de omgevingsdienst reageerde hierop met een mea culpa. Het is opvallend dat de omgevingsdienst niet de uitspraak van de rechter afwacht, alvorens verdere stappen te nemen die kunnen leiden tot sluiting van de kooksgasfabriek.

De overheid is druk in onderhandeling met Tata over miljardensteun om Tata in staat te stellen 'groen staal' te maken. Vakbond FNV waarschuwde twee weken geleden dat als de overheid hier geen haast mee maakt, het binnenkort te laat is. De staalindustrie in Europa kampt met grote verliezen en ontslaggolven vanwege goedkoop Chinees staal en hoge energiekosten in Europa. De FNV vreest dat de overheidshulp te laat komt en dat er straks 9000 mensen bij Tata op straat staan."