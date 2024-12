Experts uit vier landen aan boord Chinees schip na vermoedelijke sabotageactie

Vertegenwoordigers van Duitsland, Zweden, Denemarken en Finland zijn aan boord gegaan van het Chinese vrachtschip Yi Peng 3, in het Kattegat tussen Denemarken en Zweden. De vier landen denken dat het schip verantwoordelijk is voor de vernieling van twee datakabels in de Oostzee.

Een maand geleden vielen twee ondergrondse telecomkabels uit, waaronder een bijna 1200 kilometer lange glasvezelverbinding tussen de Finse hoofdstad Helsinki en de Duitse havenstad Rostock.

De andere kabel van ruim 200 kilometer lang verbindt het Zweedse eiland Gotland en Litouwen. Inmiddels zijn beide kabels gerepareerd.

Vijf uur lang

Volgens de Deense omroep DR zijn meer dan twintig experts vandaag vijf uur aan boord geweest. "We hebben met de bemanning kunnen praten en de technologie kunnen bekijken", zei de Zweedse onderzoeksleider Jonas Beckstrand, die er verder weinig over wilde zeggen.

Eerder zei de Zweedse premier Ulf Kristersson dat Zweden duidelijkheid wil over wat er is gebeurd en verwacht dat China meewerkt.

De Yi Peng 3 kwam in het vizier omdat de Chinese bulkcarrier in de buurt van de kabels voer toen ze beschadigd raakten. Het Chinese vrachtschip vertrok half november uit de Russische haven Ust-Luga en had Port Said in Egypte als eindbestemming.