Faber moet ook na 1 januari bed-bad-brood bieden aan 22 asielzoekers

Minister Faber van Asiel en Migratie moet voorlopig ook na 1 januari opvang bieden aan 22 uitgeprocedeerde asielzoekers die nu in Rotterdam verblijven. Dat heeft de rechter bepaald.

Volgens de rechter wegen de belangen van de asielzoekers zwaarder dan die van de minister. "Doorslaggevend is hierbij geweest dat de mensen om wie het gaat anders mogelijk op straat belanden, terwijl een behoorlijk deel van hen psychisch of fysiek (zeer) kwetsbaar is en niet duidelijk is of er ergens anders onderdak voor de vreemdelingen beschikbaar is."

Bed-bad-brood

De uitgeprocedeerde vreemdelingen verblijven op dit moment in de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) in Rotterdam, waar ze onderdak en voedsel krijgen en ze zich kunnen wassen. Dit wordt ook wel de bed-bad-brood-regeling genoemd. Ze worden opgevangen om te voorkomen dat ze op straat zwerven en overlast veroorzaken.

Minister Faber maakte in september bekend dat ze de Rijksbijdrage voor de regeling volgend jaar stopt. De minister gaf als uitleg dat ze wil inzetten op "terugkeer, in plaats van gesubsidieerde opvang". Groningen en Amsterdam kondigden daarop aan door te gaan met de regeling en die zelf te financieren.

Rotterdam zei in oktober komend jaar wel te stoppen met de opvangregeling. Dat betekende dat de 45 mensen die daar verblijven er niet meer terecht zouden kunnen. 22 mensen hadden bezwaar gemaakt tegen dat besluit. Zij willen ook na die datum bij de LVV blijven en vroegen de voorzieningenrechter in een spoedprocedure om de minister te verplichten de opvang voort te zetten.

Ook spoedprocedure Utrecht

De minister is niet verplicht om het vervolg van de opvang in de huidige locatie aan te bieden. Behalve in Rotterdam, Groningen en Amsterdam kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers ook terecht in Utrecht en Eindhoven.

De rechtbank Midden-Nederland boog zich gisteren over een andere spoedprocedure, van honderd mensen die bed-bad-brood krijgen in Utrecht. De rechter moet in die zaak nog uitspraak doen.