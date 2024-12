Landman verrassend onderuit tegen debutant Lee: 'Lukt weer niet op groot podium'

Chris Landman is in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld door Lee Lok Yin. De debutant uit Hongkong was met 3-1 te sterk voor de 43-jarige Nederlander, die veel problemen had met het raken van de dubbels.

De Nederlandse darter, bijgenaamd 'The Countryman', had er flink de pee in na de wedstrijd.

"Ik baal hier echt zo ontzettend van. Ik wil gewoon een keer lekker gooien, zoals dat ook op de vloertoernooien lukt. Maar dan lukt het op een groot podium weer niet. Er was niets aan de hand. Ik snap er niets van."

'Steeds meer gefrustreerd'

Landman won de eerste set nog met 3-2, maar daarna ging hij snel minder spelen. En dat terwijl Lee alleen maar groeide in de wedstrijd. Dat kwam mede doordat het publiek steeds meer achter de man uit Hongkong ging staan.

Landman vindt niet dat dat veel invloed heeft gehad op zijn eigen spel. "Nee, eigenlijk niet. Na de eerste set lukte het gewoon totaal niet meer. Dan raak je steeds meer gefrustreerd. Dat moet je eigenlijk niet doen, maar ja, dat gebeurt."