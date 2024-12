Nederlandse waterpoloërs groepswinnaar World Cup na winst op Turkije

De Nederlandse waterpoloërs zijn door een overwinning op gastland Turkije groepswinnaar geworden in divisie 2 van de World Cup. In Istanbul eindigde een wedstrijd die lang gelijk opging in 16-15 voor Nederland.

Nederland won gisteren al met 21-13 van het andere land in de groep van drie, Slowakije, en plaatst zich door de resultaten voor de kwartfinales van het landentoernooi.

De finalisten plaatsen zich uiteindelijk voor de 'superfinals' in Berlijn, die in april worden afgewerkt. Daar zou de ploeg van bondscoach Harry van der Meer dan tegen sterkere landen uit divisie 1 komen te spelen.

Slordig begin

Oranje begon defensief slordig en stond al snel met 0-3 achter. Mede dankzij een drietal prima reddingen van keeper Miki Buitenhuis en hulp van de paal bleef de schade in de eerste periode beperkt: 4-5.

Ondanks een gemiste vijfmeter van Sebastian Hessels en een rode kaart voor Jeroen Rouwenhorst kwam Oranje in het tweede kwart langszij: 8-8. De Turken moesten winnen om door te gaan en namen in de derde periode weer een voorsprong. In de beslissende fase besliste Hessels de wedstrijd met drie goals.