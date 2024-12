Zuid-Limburgs zwemparadijs staakt de strijd, na de kerstvakantie dicht

Subtropisch zwemparadijs Mosaqua in Gulpen gaat aan het eind van de kerstvakantie definitief dicht. Mosaqua trekt ruim 200.000 bezoekers per jaar en is veruit het grootste zwembad in Zuid-Limburg, maar de gemeente wil het financieel niet langer steunen.

"We kwamen met een businessplan, er was politiek gezien zelfs tot in Den Haag aandacht, we vonden een investeerder. Maar de gemeente wilde echt niet mee. Dat is heel zuur", zegt directeur Bertil Kaanen bij L1Nieuws. "We hebben geen kans gehad."

De geschiedenis van Mosaqua leest als een succesverhaal. Meteen na de opening in 1992 trok het bad al zo'n 250.000 bezoekers per jaar, waaronder duizenden diplomazwemmers. Zelfs tijdens de pandemie bleef het subtropisch zwemparadijs drukbezocht.

Dit jaar merkte Kaanen voor het eerst dat zijn zwembad gevaar liep. De gemeente Gulpen-Wittem sprak over "hoge operationele kosten" en "het significante onderhoud dat de komende jaren vereist is". Kortgezegd: de gemeente vond het zwembad te duur om te subsidiëren - zeker voor een gemeente die te maken heeft met krimp van de bevolking, ontgroening en vergrijzing.

Op 4 november, in de vierde opeenvolgende vergadering over het subtropisch zwemparadijs, besloot de gemeenteraad om geen gemeenschapsgeld meer in Mosaqua te stoppen. Het was 'close': 8 gemeenteraadsleden stemden voor, 7 tegen.

De helft van elk kaartje

De facto was daarmee het lot van het zwembad bezegeld, want zonder geld van de gemeente kan Mosqua geen dag meer door. Naar verluidt draagt de gemeente nu aan elk kaartje ongeveer de helft bij.

Directeur Kaanen en zijn team waren nog niet overtuigd van de noodzaak tot sluiting Ze stelden dat de gemeente zich had gebaseerd op haalbaarheidsonderzoeken waarvan de uitkomst bij voorbaat vast stond. Ze wezen op de politieke lobby, tot in de Tweede Kamer toe: verschillende Kamerleden vroegen zich af waar kinderen in Zuid-Limburg diploma kunnen zwemmen als Mosaqua sluit.

Kind en zwembadwater

Ook vakbond FNV protesteerde. "Dat de gemeente Gulpen-Wittem niet voor alle kosten wil opdraaien, is nog te begrijpen. Maar dat ze daarmee het kind én het zwembadwater weggooit niet", schreef FNV-bestuurder Ingrid Koppelman aan de gemeenteraad. "Het is moeilijk uit te leggen dat u niet meer wilt investeren in de mensen uit de gemeente: opa's en oma's, schoolgaande kinderen, (aanstaande) moeders, verenigingen, moslima's. Investeren, simpelweg door te behouden wat u al heeft."

In de brief wees de FNV-bestuurder ook op het verdwijnen van 25 voltijdsbanen bij sluiting van het zwembad.

Gevecht met aandeelhouder

"Je vecht lange tijd met heel veel mensen om sluiting te voorkomen", vat directeur Kaanen de strijd met de gemeente nu samen. "Maar je hebt het gevoel dat het een gevecht is met je eigen aandeelhouder. Geen enkele mogelijkheid kwam op tafel. We introduceerden een investeerder die niet eens om tafel kon met de gemeente."

Bewindvoerder Marijke Schmitz heeft gisteren het faillissement aangevraagd. "Daarmee valt het doek voor Mosaqua, hetgeen Bestuur en Raad van Commissarissen, maar ook de werknemers ten zeerste betreuren", schrijft zij.

Activiteiten zoals diplomazwemmen of kinderfeestjes kunnen doorgaan tot en met zondag 5 januari, de laatste dag van de kerstvakantie. Een baantje zwemmen, zoals ook Kaanen zelf graag doet, kan ook nog tot die tijd.

Doorstart onmogelijk

Zoals een bewindvoerder altijd doet, houdt Schmitz een kleine slag om de arm voor de mogelijkheid als er op "zeer korte termijn" een oplossing komt. Maar een doorstart acht zij vrijwel onmogelijk omdat de gemeente Gulpen-Wittem al heeft besloten het zwembad komende zomer te slopen.