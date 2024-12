19/12 in Nieuwsuur: Strafzaak mondkapjesdeal • Uitspraak Franse verkrachtingszaak • Russische huizenmarkt ingestort

Russische huizenmarkt ingestort

In de Russische hoofdstad Moskou is het haast onmogelijk geworden om een huis te kopen. De hypotheekrente is torenhoog als gevolg van de hoge inflatie en ondertussen gaat het ook steeds slechter met de Russische economie. Onze econoom Mathijs Bouman schuift aan in de studio en vertelt wat er precies aan de hand is.