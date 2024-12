Presentator Khalid Kasem definitief weg bij BNNVARA na beschuldiging omkoping

Khalid Kasem keert niet terug bij BNNVARA. De omroep laat weten dat de samenwerking met de presentator per direct is beëindigd. Een toelichting wordt niet gegeven. Kasem (46) was sinds eind januari al niet meer te zien op tv na beschuldigingen van omkoping in zijn tijd als advocaat.

Aanleiding was een bericht in het AD. Daarin werd gemeld dat Kasem in 2019 in een gesprek met zijn kantoorgenoot Peter R. de Vries zou hebben erkend dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kasem weersprak de beschuldiging, maar zijn plek aan de tafel van de talkshow Khalid & Sophie werd overgenomen door Jeroen Pauw.

In maart meldde de deken van de Amsterdamse orde van advocaten dat er geen aanwijzingen zijn voor omkoping. Wel kreeg Kasem een waarschuwing omdat hij "ongepaste uitlatingen" deed aan het adres van een cliënt om een factuur betaald te krijgen. Later concludeerde ook de Dienst Justitiële Inlichtingen tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor omkoping. BNNVARA vond het toen nog te vroeg voor een terugkeer van Kasem "vanwege alle discussie rond zijn persoon". De omroep zei erbij dat zou worden besproken "wat dit voor de samenwerking op de lange termijn betekent".

Kasem schrijft op Instagram dat hij "verdrietig is om hoe het is geëindigd", maar "met veel warmte en trots" terugkijkt.