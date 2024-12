Bosvelt krijgt voorwaardelijke geldboete na kritiek op scheidsrechter met middelvinger

Paul Bosvelt krijgt van de aanklager betaald voetbal een voorwaardelijke geldboete van 1.000 euro opgelegd voor zijn kritische uitlatingen na het duel FC Utrecht-Go Ahead Eagles.

Die deed de technisch manager van Go Ahead Eagles op zijn sociale media omdat hij het oneens was met beslissingen van scheidsrechter Sander van der Eijk in de wedstrijd bij FC Utrecht (3-3).

Bosvelt plaatste een foto met een middelvinger met onder meer de tekst: "Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag." De voetbalbond vindt dat hij met deze actie de 'belangen van de voetbalsport heeft geschaad'.

Boos om rode kaart en extra tijd

Bosvelt, voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en Manchester City, was woedend over de rode kaart die werd gegeven aan Go Ahead Eagles-speler Enric Llansana. Die rode kaart werd later geseponeerd.