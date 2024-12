Twee mannen aangehouden voor explosie in woonhuis Purmerend

De politie heeft twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de explosie in Purmerend waarbij zondag iemand zwaargewond raakte. Na de explosie brak brand uit en moesten zes huizen worden ontruimd.

De verdachten zijn twee mannen van 19 en 20 uit Purmerend. De politie verdenkt de 19-jarige man van directe betrokkenheid bij de explosie aan de Maasstraat. De man van 20 zou een latere vergeldingsactie hebben voorbereid. De mannen zijn gisteravond aangehouden.

De twee mannen zitten in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Buurtbewoners zeiden eerder dat het niet de eerste explosie was in Purmerend. Eerder dit jaar was er een plofkraak en een explosie in een ander huis. De politie plaatste daarop camera's in de wijk.

Impact

Volgens de burgemeesters van Purmerend en Den Haag hebben explosies grote gevolgen voor de mensen die erdoor worden getroffen. Buurtbewoners helpen elkaar bij het verwerken van de gebeurtenissen en de gemeenten regelen onderdak voor mensen die hun huis uit moeten.

Ook zijn er bewonersavonden en wordt slachtofferhulp ingeschakeld.

Landelijke aanpak

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid uitte dinsdag zijn bezorgdheid over het toenemende aantal explosies. Hij noemde daarbij ook het voorbeeld van Den Haag, waar vorige week zes mensen om het leven kwamen. Hij spreekt niet meer van vuurwerk, maar van "een soort handgranaten" die voor de deur worden neergelegd.

Er wordt aangedrongen op een landelijke aanpak van het probleem. Van Weel zei daarover dat er al verschillende maatregelen zijn genomen. Zo werd eerder dit jaar een taskforce opgericht.

De politie zegt dat er dit jaar al 1100 aanslagen met explosies zijn geweest op woningen en bedrijven. Daarvoor zijn zo'n 500 verdachten opgepakt. In 80 procent van de gevallen worden cobra's gebruikt, die volgens de politie de kracht van een handgranaat hebben.