Verdachte dodelijke mesaanval Erasmusbrug ontkent terrorisme: 'Ik zat in psychose'

De verdachte van de dodelijke mesaanval op de Erasmusbrug in Rotterdam ontkent dat hij een terrorist is. Dat bleek op de eerste pro-formazitting. Bij het steekincident in september kwam een 32-jarige Duitser om het leven, een 33-jarige Zwitser raakte zwaargewond.

"Ik kan niet geloven wat er is gebeurd", zei een huilende 22-jarige Ayoub M. op de zitting waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. "Ik ben nooit een terrorist geweest en ik sta ook niet achter een terreurgroep."

Hij zat naar eigen zeggen in een psychose toen hij op de avond van 19 september op mensen instak.

Allahoe akbar

Het Openbaar Ministerie verdenkt Ayoub M. van moord, pogingen tot moord en bedreiging, alles met terroristisch motief. Zo verklaarden getuigen volgens de officier van justitie dat de verdachte meerdere keren "Allahoe akbar" riep.

Ook lijkt het er volgens het OM op dat de man op een drukbezochte plek zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken, wat zou wijzen op een terroristisch motief. Verder is op de telefoon van de verdachte gezocht naar IS-onthoofdingsvideo's.

Volgens de officier van justitie lijkt het er sterk op dat "het heldhaftige optreden van omstanders" het leven van het tweede slachtoffer heeft gered. "Ze hebben in ieder geval voorkomen dat er nog meer slachtoffers zijn."

Ongelovigen

Eerder verklaarde M. dat het eerste slachtoffer, de Duitser Philipp, een "ongelovige" was en dat hij hem daarom aanviel. Hij zei dat alle mannen zonder baard ongelovigen zijn. Bij een later verhoor beweerde M. dat hij tijdens het steekincident in een psychose zat en dat hij zich er niets meer van kan herinneren.

De psychose was naar eigen zeggen het gevolg van verandering in zijn medicatie.

M. gaat later voor observatie naar het Pieter Baan Centrum, al laat dat onderzoek nog op zich wachten. Het OM wil eerst het medische dossier van M. krijgen om te onderzoeken of er sprake van een psychose kan zijn geweest. Ook het Pieter Baan Centrum moet dat dossier krijgen.

Waarschijnlijk wordt de zaak daarom pas volgend jaar na de zomer inhoudelijk behandeld.

Eerder veroordeeld

Ayoub M. werd al eerder veroordeeld voor geweldsincidenten. In 2022 stak hij zijn moeder met een mes in haar nek en keel. Ze overleefde die aanval.

Hij kreeg daarvoor tbs met voorwaarden opgelegd. Deskundigen zeiden toen dat de man lijdt aan een psychische stoornis.