Goed nieuws voor handballers: herstelde Steins en Ravensbergen gaan mee naar WK

Een meevaller voor de Nederlandse handbalploeg: spelmaker Luc Steins is op tijd fit om met Oranje mee te gaan naar het WK in Kroatië, dat op 15 januari begint. En ook doelman Bart Ravensbergen keert terug in de selectie na een zware knieblessure.

De 29-jarige Steins is een belangrijke speler in de Nederlandse ploeg. De Limburger pakte de laatste jaren veel individuele prijzen. De middenopbouwer werd in de sterke Franse competitie in 2021, 2022 en 2023 uitgeroepen tot de beste speler.

In november brak Steins zijn vinger tijdens een wedstrijd met zijn club Paris Saint-Germain. Daardoor moest de spelverdeler onder andere EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands team laten schieten. Nu is hij dus weer fit.

Ravensbergen en Houtepen ook terug

Dat geldt ook voor keeper Ravensbergen. In maart van dit jaar werd bekend dat hij zijn kruisband had gescheurd in een wedstrijd van zijn Duitse club Frisch Auf Göppingen. Thomas Houtepen kampte met dezelfde blessure, maar speelde inmiddels alweer wat wedstrijden in de Duitse competitie en gaat ook mee naar het WK.

Cirkelspeler Samir Benghanem is nog niet hersteld van een kruisbandblessure en blijft daardoor buiten de selectie van bondscoach Staffan Olsson.

De tegenstanders

Het is voor de Nederlandse handballers het tweede WK op rij. In 2023 mochten ze, na 61 jaar afwezigheid, eindelijk weer eens meedoen aan het eindtoernooi. Toen werd de ploeg veertiende.

In Kroatië krijgt Oranje in de groepsfase te maken met Noord-Macedonië, Guinee en Hongarije. De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde.