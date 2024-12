Eerste druk van Anne Franks Achterhuis uit de papiercontainer gered

Een kringloopbedrijf uit het Friese Burgum heeft een eerste druk van Het Achterhuis van Anne Frank verkocht voor 3550 euro. Het boek was op het nippertje gered uit de oudpapierbak.

"Een collega die we voor een ander filiaal aan het inwerken zijn vond het in de oudpapiercontainer en wilde het zelf kopen", zegt filiaalleider Andries Jan Hovinga van Omrin Estafette. "Ze vond het een historisch boek dat niet verloren mocht gaan."

"Omdat ik het niet zomaar mag meegeven hebben we op kantoor wat zitten googelen en toen kwamen we erachter dat het een eerste druk was. Toen begon het wel een beetje te kriebelen."

De kluis in

Het Achterhuis werd in juni 1947 gepubliceerd in een oplage van 3036 exemplaren. Al in december dat jaar volgde een tweede druk die ruim dubbel zo groot was en drie maanden daarna nog eentje van 10.500 stuks. In de loop der jaren werd het boek tientallen miljoenen keren verkocht in ruim 70 talen.

Een eerste druk van het oorlogsdagboek is dan ook veel waard. In 2021 werd in Leiden een exemplaar voor 10.000 euro geveild. Bijzonder daaraan was dat dat exemplaar nog een stofomslag had die vaak ontbreekt, ook bij de vondst in Burgum.