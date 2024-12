Gisèle Pelicot noemt zaak 'beproeving', betogers en familie verbolgen om lagere straffen

Anderen zien ook een positieve uitkomst. Een vrouwenactivist die erbij is zegt tegen de BBC dat met de uitspraak sprake is van een doorbraak "voor Pelicot en zoveel andere vrouwen". De vrouw zegt dat Pelicot haar anders naar haar eigen ervaringen heeft laten kijken.

Gisèle Pelicot zelf heeft steevast benadrukt dat haar proces niet alleen over haarzelf gaat maar over alle vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Zij koos er, tot verrassing van velen, bewust voor om het proces in het openbaar plaats te laten vinden. Niet zij moet zich schamen, zei ze herhaaldelijk, maar de daders van seksueel geweld.

Pelicot sprak eerder de hoop uit dat de enorme belangstelling voor haar zaak vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik zal helpen. In het proces zei ze dat ze niet moedig was, maar "vastbesloten" om zaken te veranderen. "Dit is niet alleen mijn strijd, maar die van alle slachtoffers van verkrachting."

Moedig

Onderwijsminister Anne Genetet zegt vandaag in een reactie dat het proces "ons eraan herinnert dat we een collectieve verantwoordelijkheid hebben: respect, instemming en gelijkheid in onze samenleving tot niet-onderhandelbare principes maken."

Ook de voorzitter van het Franse parlement, Yaël Braun-Pivet, legt de nadruk op "de moed" van Gisèle Pelicot. Zij heeft volgens haar een stem gegeven aan vele slachtoffers. "De wereld is met dank aan jou niet langer dezelfde."

La Fondation des Femmes, een organisatie voor vrouwen, reageert met gemengde gevoelens op de uitkomst van het proces dat vier maanden duurde. De organisatie prijst Pelicots rol, en concludeert dat "de schaamte van kant wisselt". "Wij delen echter het onbegrip en de teleurstelling over sommige van de vonnissen die zijn uitgesproken, die ondanks de getuigenissen en het bewijsmateriaal, lager zijn dan de eisen voor zware verkrachting."

Tegen de uitspraak kunnen het OM en de verdachten nog in beroep. Gisèle Pelicot zelf zei in haar verklaring na afloop dat ze de vonnissen respecteert. Ze zei ook dat ze nooit spijt heeft gehad dat ze er niet voor heeft gekozen gebruik te maken van haar recht om het proces achter gesloten deuren te houden.