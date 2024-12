EU-hof: Nederland mag eerder stoppen met opvang derdelanders uit Oekraïne

Nederland mag eerder stoppen met het opvangen van derdelanders dan van andere vluchtelingen uit Oekraïne. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald. De uitspraak sluit aan bij het advies dat de advocaat-generaal in oktober gaf aan het hof.

Derdelanders zijn mensen die voor de oorlog uitbrak in Oekraïne studeerden of werkten. Zij verbleven op dat moment legaal in Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning. Toen de oorlog begon, vluchtte een deel van hen, net als Oekraïners, naar Nederland.

In Nederland kregen ze dezelfde bescherming als andere mensen uit Oekraïne, maar Nederland vindt dat ze een aparte categorie vluchtelingen vormen, waarvoor andere regels gelden. De Raad van State besloot in januari om de tijdelijke bescherming op 4 maart op te heffen.

Onder meer mensen uit Algerije, Turkije, Pakistan en Nigeria spanden daarop een rechtszaak aan tegen de Staat, om uitzetting tegen te gaan. Gezien de complexiteit van die zaken stapte de Raad van State naar het hof in Luxemburg voor verduidelijking. Drie zaken werden daarna tijdelijk stilgelegd.

'Uitspraak is schokkend'

Het hof heeft het advies van de advocaat-generaal dus overgenomen. Dat betekent concreet dat derdelanders het recht op werk, onderwijs en opvang van de gemeente kunnen verliezen als Nederland daartoe besluit.

Hulporganisatie MiGreat noemt de uitspraak schokkend. "De uitspraak maakt duidelijk dat discriminatie op basis van nationaliteit, en dus afkomst, geaccepteerd wordt door de rechters van de Europese Unie", zegt directeur Roos Ykema tegen persbureau ANP.

"Mensen die voor dezelfde oorlog vluchten, maar een andere nationaliteit en huidskleur hebben, lopen nu het risico hun verblijfsrecht te verliezen. Het Nederlandse en Europese migratiebeleid is een gelegaliseerde vorm van racisme, met de goedkeuring van rechters."