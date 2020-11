2500 'vergeten' stemmen gevonden bij hertelling in Georgia

Bij het met de hand hertellen van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2500 stembiljetten aangetroffen die niet zijn meegenomen bij de eerste telling. Van die stemmen gingen er ruim 1600 naar president Trump.

De stemmen waren afkomstig uit één zogenoemde county, waar een probleem was met de registratie van de biljetten.

Autoriteiten in de staat verwachten niet dat de gevonden biljetten gevolgen zullen hebben voor de uitkomst van de presidentsverkiezingen in de staat.

'Hierom doen we een hertelling'

Joe Biden won als eerste Democraat sinds 1992 in Georgia. Hij kreeg in de eerste telling zo'n 14.000 stemmen meer dan president Trump. "We doen een hertelling met de hand om dit soort dingen te ontdekken", zei Gabriel Sterling, die de hertelling overziet in de staat, tegen persbureau AP over de aangetroffen 'vergeten' stemmen.

Hij verwacht dat het gaat om een eenmalig geval.

Republikeinse druk

Tegelijk zei Brad Raffensperger, minister van Binnenlandse Zaken van Georgia en eindverantwoordelijk voor de verkiezingen in de staat, in een interview met The Washington Post dat zijn Republikeinse partijgenoten hem in toenemende mate onder druk zetten om de integriteit van de afgelopen presidentsverkiezingen in twijfel te trekken.

Volgens Raffensperger heeft de Republikeinse senator Lindsey Graham hem gevraagd naar manieren te zoeken om briefstemmen, waarvan met afstand de meesten naar Biden gingen, ongeldig te kunnen verklaren.

Tegenover de krant zegt de Republikein dat hij versteld stond van onder meer Grahams suggestie om zonder tussenkomst van de rechter te zoeken naar manieren om legaal uitgebrachte stemmen ongeldig te verklaren. "Het leek er erg op dat hij dat wilde gaan doen", aldus Raffensperger.