Na falen PostNL bezorgt uitvaartondernemer Huizen zelf rouwpost

Uitvaartondernemer Mijndert Rebel uit Huizen bezorgt de rouwpost sinds afgelopen zomer zelf. Uit onvrede over PostNL heeft hij zijn eigen 'bezorgdienst' opgericht die de rouwkaarten op de fiets rondbrengt.

"PostNL haalt misschien hun target van 95 procent, maar dat betekent dat bij elke 100 kaarten vijf mensen de kaart niet op tijd hebben en de uitvaart missen", zegt de uitvaartondernemer bij NH Nieuws. "Dat kan natuurlijk niet."

Rebel zegt zich al langer te ergeren omdat rouwkaarten te laat, verkeerd of helemaal niet bezorgd worden. Afgelopen zomer zag hij de problemen toenemen. "In eerste instantie hoorden we af en toe signalen dat er een enkele kaart niet was aangekomen. Maar deze zomer raakte ineens een hele set kaarten vermist", zegt hij. "Toen was voor ons de maat wel vol."

Belangrijkste kaart

Rouwkaarten worden nu bezorgd door inwoners van Huizen. Zoals Loes Veelo-van de Kuinder, die deze week begon en op de fiets honderd rouwkaarten rondbracht. "Het is de belangrijkste kaart die je kunt ontvangen", zegt ze. "Ik vind het een fantastisch idee. Als mensen hun post niet op tijd krijgen voor een crematie of begrafenis, dan zou ik dat heel vervelend vinden."

Voor elke kaart die ze bezorgt, krijgt Veelo-van de Kuinder een klein bedrag. Maar daarvoor doet ze het niet. "Ik ben net gestopt met werken, ik houd van fietsen en zo blijf je zelf in beweging", zegt ze.

Alleen in juli

PostNL geeft toe dat er afgelopen zomer problemen waren met de bezorging van rouwkaarten in het gebied van uitvaartondernemer Rebel.

"In het specifieke geval van Huizen hebben we helaas te maken gehad met een tekort aan postbezorgers in de maand juni 2024", reageert Jelger Zee van PostNL. "Deze tekorten proberen we altijd intern op te lossen, bijvoorbeeld door bezorgers af en toe van wijk te laten wisselen of door een externe partij te vragen de bezorging (tijdelijk) op zich te nemen. De bezorging in Huizen was in juli weer op peil. Dus werd de rouwpost weer binnen 24-uur bezorgd."

"PostNL heeft een speciaal proces voor rouwpost", benadrukt hij. "Rouwpost wordt door de verzender ingeleverd in een blauwe verzamelenvelop met een unieke barcode. Door de herkenbare envelop en speciale rouwzegels zijn onze medewerkers extra alert op deze belangrijke poststukken. Mocht er iets misgaan, heeft PostNL een getraind team dat vertraagde rouwpost opspoort en indien nodig snel een calamiteitsoplossing biedt, zoals een spoedbezorging of een brief inclusief uitvaartdatum vanuit PostNL."

Omliggende dorpen

De uitvaartondernemer in Huizen vertrouwt daar niet op. Rebels rouwkaarten worden soms dezelfde dag nog bezorgd, soms de volgende ochtend. De uitvaartondernemer overweegt om zijn 'bezorgdienst' op korte termijn uit te breiden: "Als dit goed werkt, gaan we kijken of we het ook in omliggende dorpen kunnen doen", zegt hij.