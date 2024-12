Rechter: Van Lienden moet terechtstaan voor oplichting met mondkapjesdeal

Strafzaak draait niet om 'kletspraatjes'

Aan het begin van de strafzaak tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners over hun mondkapjesdeal benadrukte de rechter dat het niet draait om de vraag of dit wel netjes was of niet. Het proces gaat alleen over de vraag of wat de drie deden juridisch wel door de beugel kan.

"De vraag of het moreel verwerpelijk is om met een kletsverhaal miljoenen te verdienen aan mondkapjes in een tijd dat de wereld gebukt ging onder een pandemie is vandaag niet aan de orde", begon de rechter. "Die vraag leeft in de maatschappij en de media. En die vraag is al volmondig beantwoord."

Van Lienden vindt dat hij door de media al is veroordeeld en sprak aan het begin van de zitting van een "trial by media". "Ik voel mij de kop van Jut", zei hij tegen de rechter. Van Lienden zegt te hopen dat de strafzaak "het begin van de waarheid" over zijn mondkapjesdeal oplevert. "Dat waarheid en fictie eindelijk van elkaar worden onderscheiden." Hij wil niet dat journalisten zijn stem tijdens het proces opnemen.