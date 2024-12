Eigenaresse bruidswinkel Tarwekamp verbaasd dat verdachten vrijkwamen na eerdere arrestatie

De eigenaresse van de bruidswinkel aan de Tarwekamp in Den Haag zegt dat ze "net als de rest van Nederland" veel vragen heeft over het hoe en waarom van de dodelijke explosie in de portiekflat waarin haar winkel was gevestigd. Bij de explosie op 7 december kwamen zes mensen om het leven.

In een verklaring van haar advocaat Richard Korver vraagt ze zich onder meer af waarom twee van de vier opgepakte verdachten achter de explosie niet langer zijn vastgehouden toen ze twee weken voor de explosie werden opgepakt in Oosterhout. Ze hadden toen materialen bij zich die mogelijk voor een aanslag bedoeld waren, zoals jerrycans en zwaar vuurwerk.

"Dat had wellicht veel ellende voorkomen", aldus de vrouw.

Verder leeft ze "zeer mee" met de nabestaanden van de slachtoffers en gewonden en zou ze haar medeleven graag willen tonen. "Zij vindt het verschrikkelijk dat zij dat nu om veiligheidsredenen niet in persoon kan doen", aldus Korver.

'Veel leugens verspreid'

De jonge vrouw doet vandaag ook anoniem haar verhaal in De Telegraaf. Daarin zegt ze dat ze voor haar gevoel "iets" moet zeggen, ook al moet ze van de politie vanwege het lopende onderzoek zwijgen, "want er worden zoveel leugens verspreid". Ze zegt in het interview "iedere seconde" te denken aan de slachtoffers.

Tijdens de explosie was ze niet in Den Haag. Daarna had ze snel contact met de politie en heeft ze volledig meegewerkt met het onderzoek. Verder zegt ze dat ze "door alle speculaties mijn familie en ik de smerigste drek over ons heen krijgen".

Korver schrijft ook dat het zijn cliënte "pijn" doet hoe er onder meer op sociale media over haar "onheus" is gesproken. "Zij roept een ieder op zich te houden aan de feiten."