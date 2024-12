Dit was óók het NOS Sportjaar 2024: van zweetband tot kilo's bananen

Berg bananen

Roeister Karolien Florijn begint haar dag met twee bananen en eet vervolgens tijdens het fietsen in Amsterdam een tros van zes. Na de middagtraining volgen er nog minimaal twee. Met dit dieet komt ze aan ongeveer 70 bananen per week. In Parijs werd ze er olympisch kampioen mee in de skiff. Een menu voor kampioenen, maar of alle bij het gala aanwezige gasten daar zo over denken?